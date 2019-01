Paris tok sin tredje Kitzbühel-triumf

NTB Sport

Italienske Paris var fullstendig fryktløs underveis og tok seieren 0,20 sekunder foran sveitseren Beat Feuz (31). Lederen av utforverdenscupen jaktet sin første seier i «Die Streif», men klarte heller ikke denne gangen å ta steget opp til øverste trinn på pallen.

Der havnet Paris for tredje gang i karrieren.

Forholdene bedret seg etter hvert, og fra startnummer 27 kjørte Otmar Striedinger ned til 3.-plass som beste østerriker på en dag landets antatt beste sviktet.

Adrian Smiseth Sejersted ble beste nordmann. Han luktet på plasseringer på pallen underveis, men tapte tid mot slutten. I mål var 1,27 sekunder bak Paris.

24-åringen lå plassert som nummer elleve da 35 løpere var kjørt. Blir han liggende der, er det i så fall karrierebeste. Det beste fra før var en 14.-plass.

Stemte ikke

Aleksander Aamodt Kilde (26) kjørte bra på toppen, men fikk det ikke til å stemme i nedre halvdel. Da ble det for langt opp for nordmannen.

– Jeg er ikke superhappy, men heller ikke veldig, veldig skuffet. Dette ble som fryktet, det ristet godt under foten og sikten var heller ikke bra. For meg gikk det roligere, og det tar jeg som et godt tegn, sa Kilde.

Han fortalte at han følte seg offensiv og fin på toppen.

– Resten var ok. Det er ikke noe spesielt jeg kan sette fingeren på. Nå handler det om å være mer offensiv under søndagens super-G, sa Kilde.

Etter at 35 løpere hadde satt utfor lå han på 15.-plass med 1,65 sekunder opp til seierherren.

Skadde veteraner

Aksel Lund Svindal sliter med kneet og bestemte seg torsdag for at han ikke ville stille fredag. Fredag kom også beskjeden om at han ikke kjører super-G søndag, og at han heller ikke er med i Garmisch-Partenkirchen neste helg.

Svindal sparer kneet helt til VM i Åre i februar. Det gjenstår å se om han er i stand til å kjøre der.

Kjetil Jansrud pådro seg brudd i to fingrer tidligere i uken og var heller ikke med fredag. Jansrud kjemper også mot klokka for å bli klar til verdensmesterskapet i Sverige.

