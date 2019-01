Kjapp remis for tet-Carlsen

NTB Sport

Da ble han enig med aserbajdsjaneren Teimour Radjabov at nok var nok.

Dermed står den norske verdensmesteren med 7,5 av 11 mulige poeng i storturneringen i Nederland. Sjansen er likevel stor for at Carlsen fortsatt er sammenlagtleder før de to avgjørende partiene.

Kun Anish Giri kan klatre opp på 7,5 poeng med seier. Carlsen fortalte i et intervju med arrangøren at han hadde fulgt med på noen av konkurrentenes partier.

– Men det betyr ikke så mye. Jeg har et parti i morgen (lørdag) og et dagen etter det, og det er det jeg fokuserer på, sa han.

Carlsen sa også at han hadde lagt merke til noe annet.

– Jeg har observert at det ikke skjer så mye i de partiene jeg har svarte brikker. Det er en trend, mente han.

Lørdag skal Carlsen spille i hvitt mot polske Jan-Krzysztof Duda. Søndag avgjøres det hele når han møter hjemmefavoritten Anish Giri med svarte brikker.

(©NTB)