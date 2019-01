Henry sparket av Monaco

NTB Sport

Torsdag kveld kom meldingen om at Monaco hadde suspendert Henry. Nyheten kunne ikke tolkes på annet vis enn at han kom til å få sparken, og det ble også utfallet 24 timer senere.

Henry tiltrådte Monaco-jobben for knappe 100 dager siden. Da han tok over etter sparkede Jardim, men trenerskiftet fungerte ikke i det hele tatt. Klubben fra fyrstedømmet ligger nest sist i den franske toppdivisjonen.

Det har vært en ene ydmykelsen etter den andre for Monaco de siste månedene.

– Klubben vår går gjennom en veldig tøff periode. Jeg innrømmer at jeg personlig bærer ansvaret for dette. Vi må erkjenne at vi i fjor sommer solgte for mange nøkkelspillere, og vi har gjort flere feil. Avgjørelsen om å sparke Leonardo Jardim var forhastet, sier Monacos visepresident og klubbdirektør Vadim Vasiljev i en pressemelding.

Jardim hadde stor suksess med Monaco. I 2016/17-sesongen ledet han klubben til Ligue 1-tittelen og semifinale i mesterligaen, men måtte gå etter en stri start på inneværende sesong.

