Djokovic enkelt til drømmefinale mot Nadal

Serberen var ustoppelig mot franskmannen Lucas Pouille og vant 6-0, 6-2, 6-2. Djokovic har dermed aldri tapt en semifinale i Australian Open.

– Helt klart en av mine beste kamper. Alt fungerte, og selvsagt var det synd for Lucas, sa Djokovic i seiersintervjuet med arrangøren.

Han fikk videre spørsmål om han trodde sønnen på fire år hadde fulgt faren under kampen.

– Sønnen min har ikke sett meg idag. Jeg ringte ham før kampen, og han var på vei til barnehagen. Han var mer opptatt med spiderman, men ønsket meg lykke til og ba meg vinne, sa han.

Første franskmann

Det var første gang en franskmann hadde tatt seg til semifinale i turneringen siden 2010. For overraskelsen Pouille ble det imidlertid bråstopp der.

Den 28. seedede 24-åringen var sjanseløs mot en svært så opplagt Djokovic. Serberen spilte bare ett og et halvt sett i sin kvartfinale før japanske Kei Nishikori trakk seg på grunn av skade. Kanskje ga det ekstra krefter.

31-åringen med 15 Grand Slam-titler jakter sin sjuende seier i Australian Open. Han brøt franskmannens første servegame og gikk deretter raskt opp i 3-0. Djokovic tok like greit førstesettet blankt.

Franskmannen hang noe bedre med i det andre settet og tok sitt første game til 1-1, men klarte ikke hindre at serberen brøt ham nok en gang og tok hjem settet med 6-2.

I tredje settet ble det nærmest reprise. Djokovic brøt nok en gang til 3-1 og tok hjem settet og kampen med 6-2.

Tidenes finale

I finalen venter spanske Rafael Nadal. De to møttes også i finalen Melbourne i 2012. Den gang vant Djokovic. Kampen går for å være den beste tenniskampen noensinne og varte i over seks timer.

– Jeg ville helt klart kjøpt billett til den kampen, men nå er det super tiebreak så vi får ingen reprise på den kampen, sa serberen.

Nadal har derimot vist forrykende form og ikke tapt et eneste sett på sin vei til finalen.

