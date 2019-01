Vil ha revansj etter Tysklands ufine grep, Myrhol går bare for gull

NTB Sport

Da går semifinalen i VM i Hamburg med vel 16.000 på tribunen.

Vi skrur tiden langt tilbake, ti år før Myrhol ble født. I 1972-OL i München sendte tyskerne utpå en ekstra spiller i sluttsekundene for å stoppe Norge i gruppespillet. Det fule trikset fungerte etter planen.

– Det var noe de hadde planlagt på forhånd om det skulle oppstå en slik situasjon. Vi fikk senere vite at det var et grep noen hadde tatt i kamper i Bundesliga. Dommerne i OL visste ikke hva de skulle gjøre. Det fantes ikke noe regelverk for dette, sier Jon Reinertsen (73) til NTB.

Han var med på laget som ble utsatt for et utspekulert initiativ. Norge hadde et lag kapabelt til å kjempe i toppen i 72-OL, men sjansen ble ødelagt mot Vest-Tyskland.

Norge fikk etter hvert tilbud om en omkamp, men takket nei. Hadde Norge slått tyskerne, ville de gått videre i turneringen og vært med i gullstriden.

Juks

I 2016 gjentok historien seg. I semifinalen i EM i Polen var det plutselig en ekstra tysker ute på banen da alt skulle avgjøres på stillingen 34-33 til Tyskland.

Tyskerne fikk hard kritikk fra norske spillere etterpå. Den norske protesten førte ikke fram. Norge tapte bronsekampen mot Kroatia mens Tyskland vant finalen.

– Det å slå Tyskland i Tyskland blir en hard nøtt, men vi har noe å revansjere fra 2016-EM, sier Bjarte Myrhol til NTB.

– Det eneste som teller for oss er å vinne. Så ærlige må vi være. Med de spillerne vi har fått opp her de siste årene, har vi fått en bredde i troppen som det lukter krutt av. Det er slutt på at vi er i semifinale for å være med, sier han.

Ti av de norske spillerne som var med mot Ungarn onsdag, spiller til daglig i tysk håndball. Landslagssjef Christian Berge og hans assistent Børge Lund hadde begge Tyskland-karrierer.

Myrhol spilte både for Nordhorn og Rhein-Neckar Löwen i sine mange år i tysk håndball.

