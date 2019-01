Kvitova til Australian Open-finale to år etter knivangrepet

NTB Sport

Tsjekkeren knuste den amerikanske kometen Danielle Collins i siste sett og tok en komfortabel seier med 7-6, 6-0. Det er tsjekkerens første Grand Slam-finale siden hun vant Wimbledon i 2014.

– For å være ærlig så kan jeg fortsatt ikke tro at jeg er i finalen, sa Kvitová etter semifinalen.

For to år siden ble den dobbelte Wimbledon-mesteren angrepet i sitt eget hjem av en innbruddstyv utstyrt med kniv. Tsjekkeren fikk store skader i hånden, men var tilbake på tennisbanen allerede et halvt år senere.

– Det er rart, for jeg visste ikke om jeg kunne spille tennis igjen. Jeg tror ikke mange trodde at jeg skulle komme tilbake, i hvert fall ikke på dette nivået, fortsatte 28-åringen.

Ekstrem varme

I 38 varmegrader virket det som Florida-baserte Collins hadde en liten fordel, vant til sola som hun er, og Kvitova er kjent for å mislike varmen. På stillingen 4–4 ble det bestemt at taket skulle trekkes over banen på grunn av heten. Første sett vant Kvitova 7-6 etter tiebreak 7–2.

25 år gamle Collins ble vippet ut av balanse etter et par småkrangler med dommer Carlos Ramos i andre sett, en svakhet Kvitova utnyttet til sin fordel. Hun tok tre av Collins' servegame på rad og vant siste sett 6-0.

Collins er ranket som nummer 35 i verden og hadde aldri før i år vunnet en kamp i en grand slam-turnering.

Møter Osaka i finalen

Kvitovas motstander i finalen blir Naomi Osaka fra Japan. Den nylige US Open-vinneren forhindret et rent tsjekkisk møte da hun slo Karolína Plísková 6-2, 4-6, 6-4.

– Det ble en tøff match. Jeg forventet at hun skulle komme tilbake i andre sett fordi hun er veldig bra og har slått meg flere ganger enn jeg har slått henne, sa Osaka i seiersintervjuet.

Japaneren sier at erfaringen hennes med å gå langt i Grand Slam-turneringer hjalp henne, men at hun var nervøs da hun skulle sikre seieren. 21-åringen fikk nervene under kontroll og satte sitt serveess.

