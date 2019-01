NTB Sport

Skulle han vinne løpet i Paris, sender det hesten opp i en fortjeneste på vel 20 millioner kroner i en fantastisk karriere.

– Det er krig hele veien dere nede. Ikke bare i starten og på oppløpet, men absolutt under hver centimeter av den 2700 meter lange styrkeprøven. De franske kuskene er freidige og uvørne. Jeg må passe på posisjonen mens det hele pågår. Får frekkasene fra Frankrike sulkygaffelen to centimeter foran vår, er de ute i angrep på et blunk, sier eier og kusk Antonsen.

Han har prøvd seg bak kjæledeggen Lionel i Prix d'Amerique før, og det gikk riktig galt. Den franske travstjernen Jean-Michel Bazire ga seg ikke med å presse Lionel innover, han skulle ha den norske hestens posisjon.

– Vi sto imot alt vi orket og skrek det jeg kunne uten at det hjalp. Lionel ble rett og slett sjenert til galopp, men ikke i år. Vær sikker.

Endret opplegg

VM-toeren Lionel fikk gjennombruddet i Frankrike, i Paris og på søndagens oval Vincennes, i 2015. Niåringen er vår mestvinnende traver noensinne med nær 16 millioner i inntekt fra premier i løp.

– Treneren Daniel Redèn og jeg snakker sammen bortimot hver dag. Han kan fortelle om toppform hos Lionel. I år er forberedelsene til Prix d’Amérique dessuten vært endret. Stallkompisen Propulsion har trent mange harde økter mot Lionel på Redens gård utenfor Uppsala i Sverige de siste ukene. Dessuten fikk Lionel lov til å være i trygge omgivelser hjemme. I 2016, 2017 og i fjor var det annerledes med en oppladning over flere uker på fransk jord. Lionel ble nesten gæren der nede, så sjefete at det var farlig å håndtere han daglig, påpeker Gøran og fortsetter;

Grugleder seg

– De kom friske og fine til gården utenfor Paris grytidlig onsdag morgen og vil være der fram til galskapen starter søndag. Jeg har troen i år, Prix d’Amérique er vidåpent. Selv «gru/gleder» jeg meg. En ting er sikkert, vi skal ikke bli tatt rotta på igjen, avrunder Antonsen til Equus.

Norge har også en annen deltaker i storløpet. Trønderhesten Looking Superb har hatt en bemerkelsesverdig utvikling siden Frankrikes kuskekonge, Bazire, overtok treningen for et par måneder siden.

