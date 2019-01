Jansrud om bruddskaden: – Utrolig dårlig timing

NTB Sport

– Bruddet er under håndbaken, sier Jansrud til NTB onsdag og viser fram en forslått venstrehånd som er både hoven, gul og blå.

Da har han nettopp kommet tilbake på hotellet i Kitzbühel etter operasjonen tirsdag. Da fikk han satt inn en metallplate på oversiden av hånden.

– Bevegelsen er veldig stiv nå, men jeg har troen på at den skal komme tilbake høvelig fort. Det er et spørsmål om smerter og hevelser, og det tar nok litt tid nå i starten, sier han.

Men tid er ikke noe Jansrud har mye av nå. Allerede 5. februar starter alpin-VM for fartsgutta med super-G, mens utfordelen kjøres tre dager senere. Dermed kjemper Vinstra-gutten en kamp mot klokka for å rekke mesterskapet.

Seks uker

– Fra et medisinsk perspektiv så tror jeg det er seks ukers grotid, og det er lang tid. Men i og med at det er skrudd fast, altså skrudd metall i hånden, så er jeg ikke sikker på om det tar seks uker før jeg kan stå på ski, sier en alltid optimistisk Jansrud.

– Min tanke er å være ganske offensiv, å legge en plan fram mot VM. Og så får vi se tett opp til VM om dette er mulig å gjennomføre, sier han.

– Men det er litt kjipt, det er veldig dårlig timing.

Gir det et realt forsøk

Planen går ut på å få tilbake bevegeligheten i hånden så raskt som mulig. Jansrud mener det oppriktig, han skal gi det et forsøk, og han har troen på at det går.

– Det er fryktelig defensivt å si at dette ikke går, det er helt uaktuelt, sier 33-åringen, som legger til at han godt kan leve med at det ikke går dersom han vet han har gjort sitt ytterste for å få det til.

– Blir du lei deg?

– Ja, det er litt trist, på en måte. Litt fordi jeg synes det er symptomatisk for en utforsesong som har vært veldig trøblete.

I super-G har det derimot gått bra.

– Det skal ikke være så stor forskjell. Det er et eller annet som ikke har villet seg i det hele tatt. Jeg føler at denne skaden kommer som en årsak av at jeg ikke føler meg helt komfortabel i bakken.

La sammen to og to

Skaden kom da Jansrud var nedi med hånden i en sving han beskriver som vanskelig.

– Det er en så vanskelig sving at de aller fleste er nede og styrer med hånden. Men jeg hadde sikkert ikke trengt å gå nedi hvis jeg hadde hatt litt bedre balanse, sier Jansrud og forteller at han straks forsto at det var alvorlig.

– Det begynte å pulsere sånn smertemessig med en gang. Og når du får litt knas på toppen var det ikke vanskelig å legge sammen to og to. Jeg sa det med en gang at vi måtte få tatt et bilde av det for her var det noe som ikke stemte.

Det hadde han helt rett i.

Helgens renn i Kitzbühel går selvfølgelig uten Jansrud, som også må innse at VM-deltakelsen er i fare.

(©NTB)