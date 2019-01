Edvartsen blir dommerekspert

NTB Sport

39-åringen skal i hovedsak dekke Eliteserien for selskapet, men skal også bistå i blant annet landskamper, Premier League, mesterligaen og europaligaen.

Det bekrefter NordicBet på sine hjemmesider.

– Jeg gleder meg til å kunne gi publikum et unikt innblikk i dommerrollen. Fotball er i konstant utvikling med nye retningslinjer, regelverk og kriterier. Et tydelig eksempel her er videodømming som kommer til å prege hverdagen for fotballdommere fremover.

Edvartsen var selv toppdommer til og med 2016-sesongen. Han har dømt 180 kamper på øverste nivå. Han har hatt en lang konflikt med Norges Fotballforbund (NFF), og fikk ikke lov til å dømme de to siste sesongene. Edvardsen ble også avskjediget fra sin jobb i forbundet.

Onsdag kveld varslet 39-åringen et nytt søksmål mot NFF. Han mener det at han ikke er i forbundets planer fremover, viser at han er blitt forskjellsbehandlet, skriver NRK.

