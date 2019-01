Svindal står over trening – må få sjekket det vonde kneet

NTB Sport

Den beryktede Kitzbühel-løypa er i år veldig isete og hard, og passer slett ikke det vonde kneet til Svindal.

Etter tirsdagens treningsomgang i løypa kjente han såpass på det at han nå dropper torsdagens treningsomgang og tar den times lange turen til Innsbruck for å få sjekket kneet.

Der skal han få en god vurdering på om han bør stille til start i helgens super-G- og utforrenn, og hva han eventuelt risikerer ved å stille til start. I Innsbruck er blant andre kirurgen Christian Fink, som tidligere har operert nordmannens kne etter fallet i samme løype i 2016.

– Jeg har folk der som både har sett på kneet og operert det før. Da får man litt mer tyngde bak en god vurdering, enn at jeg skal sitte på rommet og ta den avgjørelsen selv, sier Svindal til NTB.

VM i Åre i februar er det store målet for 36-åringen.

Det røffeste noen gang

– En ting er hva man risikerer på kort sikt, sier alpinisten som legger til at han ikke ønsker å komme til Åre som en mann som ikke burde vært der.

– Vi har foran oss en utgave av Kitzbühel som er den røffeste vi har sett noen gang, og det er en uheldig kombinasjon med tanke på hva jeg har opplevd tidligere denne sesongen, blant annet i Bormio.

Fartsrennene i italienske Bormio i romjula var også av det svært røffe slaget, og i ettertid erkjenner Svindal at han nok burde ha stått over.

Da ble kneet så vondt at han til NTB første nyttårsdag sa det føltes «litt dritt». Nå er det litt bedre, men langt fra så bra som han skulle ønske.

– Men så er dette Kitzbühel, da. Hadde det vært Bormio en gang til hadde det vært enkelt å si at «dette dropper vi». Men nå sitter vi her da, i Kitzbühel, så da er det ikke så lett.

– Veldig usikker

Svindal spør seg selv om han er villig til å legge alle sjetongene i potten for å få det til.

– Hvis det er konklusjonen i morgen (torsdag) så er jeg veldig usikker på hva jeg gjør. For da tror jeg kanskje ikke det er verdt det.

Det norske laget mistet tirsdag Kjetil Jansrud, som brakk to fingre da han tok seg for under den første treningsomgangen og slo venstre hånd i isen.

Det skal kjøres super-G fredag, utfor lørdag og slalåm søndag på det østerrikske vintersportsstedet.

(©NTB)