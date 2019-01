Stillhet for Sala før Monaco ble feid ut

NTB Sport

Den tidligere Nantes-spissen fryktes omkommet etter at småflyet som skulle bringe ham til Wales for å slutte seg til sin nye klubb Cardiff forsvant under kryssingen av Den engelske kanal mandag kveld.

Nantes har fått sin cupkamp mot Entente onsdag utsatt til søndag, noe som fører til at Ole Selnæs og hans Saint-Étienne må vente til 30. januar med å spille seriekampen mot Nantes som egentlig var oppsatt kommende lørdag.

I Nantes var hundrevis av mennesker samlet for å minnes og be for Sala, og det var altså markeringer også på arenaene der det ble spilt cupfotball.

Monaco har hevdet seg med bravur både i fransk 1. divisjon og i mesterligaen gjennom mange år, men denne sesongen sliter laget med å berge plassen i toppserien. Laget greide ikke å reise seg etter 1-5-smellen mot Strasbourg sist helg.

Gauthier Hein ga Metz ledelsen i første omgang. Radamel Falcao utlignet, men Marvin Gakpa og Ibrahima Niane ga gjestene en trygg seier med mål i 2. omgang.

Trener Thierry Henry har ikke greid å få skikk på Monaco-laget siden han ble ansatt, og heller ikke Cesc Fàbregas' ankomst fra Chelsea har hjulpet. Den spanske veteranen ble byttet inn tirsdag, til liten nytte.

Serietoer Lille greide så vidt å ta seg videre fra kampen mot Sete fra nivå fire. Jonathan Bamba ble matchvinner.

Guingamp, eneste lag som er bak Monaco på serietabellen, vant 2-1 borte mot Nancy etter ekstraomganger. Laget tapte i helgen 0-9 for Paris Saint-Germain, som tok knusende hevn for tapet i den franske ligacupen for snaut to uker siden. I cupturneringene fortsetter Guingamp likevel å imponere.

Det ble flere mål i kampen (4-4) enn i straffesparkkonkurransen (4-3) da Toulouse slo ut Reims, mens forrige sesongs sensasjonelle finalist Les Herbiers Vendée måtte se årets cupeventyr ta slutt allerede i 32-delsfinalen da Villefranche vant 2-0.

