RBK-rettssaken utsatt i én time

Kun noen få minutter før onsdagens forhandlinger etter planen skulle ha startet, kom tingrettsdommer Anne Marie Selvaag ut til pressen med informasjon om at oppstarten var utsatt i én time.

Hun ville videre ikke kommentere hva utsettelsen skyldtes.

RBK-styreformann Ivar Koteng var på plass i rettssal 310 da beskjeden kom, men verken Kåre Ingebrigtsen, Erik Hoftun eller deres advokater var ankommet.

I hvilken grad utsettelsen har sammenheng med at partene tirsdag ble enige om å forhandle om et forlik, er ikke kjent.

Det var tingrettsdommer Anne Marie Selvaag som mot slutten av forhandlingene tirsdag ba partene om å snakke sammen.

– Min oppfordring er at dere tar en prat i løpet av ettermiddagen og ser på mulighetene. Hvor står dere, og hva er det mulig å få til? sa hun.

Umiddelbart etter at retten var hevet tirsdag ettermiddag, satte advokatene til Ingebrigtsen, Hoftun og RBK seg sammen bak lukkede dører i Sør-Trøndelag tingrett. Etter rundt en halv times drøftinger forlot de tinghuset i Trondheim uten å ville si noe til pressen.

For to uker siden var partene i saken gjennom en rettsmekling. Der ble det ikke oppnådd enighet om noe forlik.

Tirsdag ba altså tingrettsdommer Selvaag likevel om at muligheten ble vurdert på nytt, og henviste til at man kanskje så annerledes på situasjonen etter to dager i tingretten.

Onsdag skal etter planen benyttes til vitneførsel. RBKs tidligere suksesstrener Nils Arne Eggen er blant vitnene som skal inn i rettssal 310.

