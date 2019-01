Kamara suspendert av Fulham etter slagsmål på treningsanlegget

NTB Sport

– Politiet ble tilkalt til et treningsanlegg i New Malden litt etter klokka fem mandag ettermiddag, etter meldinger om et slagsmål, heter det i en uttalelse fra London-politiet.

– En mann i 20-årene ble pågrepet mistenkt for kroppskrenkelse og kriminelt skadeverk.

23-årige Kamara har vært involvert i en rekke kontroversielle hendelser den siste tiden. Først pådro han seg manager Claudio Ranieris vrede ved å «stjele» et straffespark og misse det i et viktig bunnoppgjør mot Huddersfield.

– Det er utrolig at han ikke respekterte meg, klubben, laget eller publikum. Det er ikke rett, og jeg har lyst til å drepe ham, freste Ranieri etterpå.

Forrige uke skal Kamara ha havnet i slagsmål med spissen Aleksandar Mitrovic under en yogaøvelse på treningsanlegget.

Kamara var ikke med i kamptroppen til de siste kampene mot Burnley og Tottenham.

– Klubben er takknemlig for politiets raske reaksjon og handling etter at vi meldte om mandagens hendelse. Den pågrepne er bannlyst på ubestemt tid fra Motspur Park og alle klubbens aktiviteter, heter det i en uttalelse fra Premier League-klubben.

– Vi vil ikke kommentere saken ytterligere nå, men vil samarbeide fullt ut med etterforskning og eventuelt rettslig etterspill slik at alle kan ha et trygt arbeidsmiljø.

Kamara ble kjøpt fra Amiens i hjemlandet Frankrike i 2017. Han scoret sju mål da klubben rykket opp forrige sesong og har fem mål på 15 kamper denne sesongen.

