INADO: – Russland behandles mildere enn andre

Selv om fristen for å gi full tilgang til Moskva-laboratoriets database ikke ble overholdt, besluttet WADA-styret tirsdag å avstå fra ytterligere sanksjoner nå.

– Denne saken fortsetter å gi oss alvorlige bekymringer. Særlig er vi svært bekymret over måten målrettet, institusjonalisert doping gjennom mange år er blitt håndtert, heter det i en uttalelse fra iNADO.

– Det er veldig klart at Russland har fått flere sjanser og er blitt behandlet mildere enn individuelle utøvere eller små land kunne vente seg. Dette er svært betenkelig.

INADO understreker at Russlands innstilling og samarbeidsvilje den siste tiden er «oppmuntrende», og at det ikke finnes noen perfekt oppskrift på WADAs reaksjoner, men hevder at endringer må til.

– WADA må endre sin ledelsesmodell og innstilling for å kunne være den besluttsomme og uavhengige leder i antidopingkampen som idretten og rene utøvere trenger, heter det.

INADO er en paraplyorganisasjon for nasjonale antidopingorganisasjoner i 67 land.

WADA besluttet at RUSADA inntil videre beholder godkjennelse som nasjonalt antidopingbyrå i Russland, etter at tilgang til databasen ble gitt på overtid. Fortsatt godkjennelse avhenger av at dataene ikke viser seg å være manipulert, og at russerne fortsetter å samarbeide når dataene analyseres og skal følges opp.

