Storscorer senket Norges fotballkvinner

Norge var helt på høyde med Canada i det meste av kampen, men fikk ikke ballen i mål. 35-årige Sinclair var derimot ustoppelig da hun fikk stå alene i målgården i det 66. minutt. Hun nikket ballen i bakken og inn i hjørnet bak en sjanseløs Ingrid Hjelmseth.

Sinclair scoret sitt 178. landslagsmål og mangler nå bare sju på å slå verdensrekorden til amerikanske Abby Wambach, som har lagt opp.

Norge innledet året med 3-1-seier over Skottland torsdag, men møtte hakket skarpere motstand tirsdag, selv om begge motstanderne er klare for sommerens VM-sluttspill.

Norge fikk kampens første store sjanse da Guro Reiten etter et kvarter spilte Caroline Graham Hansen gjennom. Wolfsburg-stjernen stormet mot mål fra venstresiden og sendte ballen forbi keeper Stephanie Labbé, men hårfint utenfor lengste stolpe.

Rett etter var ballen i mål etter et norsk hjørnespark, men dommeren hadde blåst.

Forsvarsglipp

Både Hansen og Emilie Haavi tvang Labbé til gode redninger, men Hjelmseth måtte også i aksjon da Canada var farlig frampå noen ganger. Ved pause var kampen målløs.

Det endret seg etter halvspilt annen omgang, etter at Canada hadde gjort fire bytter. En av de nye, Jenna Hellstrom, kom rundt på venstresiden og la inn. I målgården sto de norske midtstopperne Kristine Leine og Stine Hovland passivt på hver sin side av Sinclair mens spissen gikk opp og nikket i mål.

Canada var best i perioden scoringen kom og la det norske målet under et visst press, men Norge kom tilbake og var veldig nær utligning mot slutten. Den største sjansen kom i det 89. minutt, da Caroline Graham Hansens frispark fra høyre skapte store problemer for Canada. Det endte med et skudd i tverrliggeren fra returrommet.

Vending

Norge var ubeseiret i sine 11 første landskamper mot Canada, med åtte seirer og tre uavgjorte, men har nå tapt de to siste. I november 2017 vendte canadierne 0-2 ved pause og vant 3-2 i Marbella.

Tirsdag ble det nytt tap i Spania, for et norsk lag som under årets første samling måtte greie seg uten mange rutinerte spillere. Tirsdag fikk Cecilie Redisch Kvamme sin landslagsdebut da hun kom inn for Synne Skinnes Hansen i første omgang.

Neste oppgave for Martin Sjögrens lag i oppkjøringen til VM-sluttspillet i Frankrike blir Algarve Cup i månedsskiftet februar-mars.

