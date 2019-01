Son misfornøyd tross kvartfinaleseier

NTB Sport

Kim Jin-su ble matchvinner med en stupheading i første ekstraomgang. Det var ubehagelig jevnt for storfavoritten mot et Bahrain-lag som for det meste består av deltidsspillere.

– Det var en vanskelig kamp. Vi møtte et lag som la seg lavt og satset på kontringer. Det er aldri lett, sa Son etterpå.

– Det handler også om innstilling, og jeg er ikke tilfreds med vår prestasjon i dag. Vi er bedre en vi viste.

Son fikk et spark i hodet i en første omgang med mange tøffe dueller. Sør-Korea hadde 73 prosent ballbesittelse, men slet med å komme til sjanser. Likevel gikk laget til pause med ledelse etter at Hwang Hee-chan scoret på en keeperretur rett før sidebytte.

Son hadde en fot med i scoringen da han spilte fram Lee Yong. Hans innlegg ble slått ut av keeper Sayed Shubbar Alawi rett til Hwang.

Første baklengs

Sør-Korea truet med å punktere kampen i annen omgang, men Bahrain ville ikke gi seg og utlignet 13 minutter før full tid da Mohamad Al Romaishi satte inn keeperreturen etter Mahdi Al-Humaidans skudd.

Det var Sør-Koreas første baklengsmål i turneringen, men laget lot seg ikke stoppe. Alawi måtte ut med hamstringproblemer, og det første reservekeeper Abdulkarim Fardan gjorde var å hente ballen ut av nettet. Innbytter Kim omsatte Lee Yongs innlegg i 2-1-målet.

Ju Se-jong holdt på å øke seiersmarginen, men hans skudd traff stolpen.

Bahrain tok seg til cupspillet som en av de fire beste gruppetreerne. Bare en gang tidligere har det lille landet vært i cupspillet i asiamesterskapet.

– 80 prosent av mine spillere er amatører. De går på jobb om morgenen og trener om ettermiddagen. Så kommer de hit og hevder seg mot de beste, sa landslagssjef Miroslav Soukup.

VM-verten vant igjen

Sør-Koreas neste motstander blir Qatar. VM-vertslandet i 2022 vant 1-0 over Irak takket være et frispark fra Bassam Alrawi i det 62. minutt.

Qatar er i konflikt med sine naboland, og landet må greie seg uten tilhengere i asiamesterskapet. I hver kamp er laget blitt buet ut av publikum, som alltid støtter motstanderen, men så langt har det likevel blitt fire seirer på like mange kamper.

Kvartfinalene spilles torsdag (Vietnam – Japan og Kina – Iran) og fredag (Sør-Korea – Qatar og Forente arabiske emirater – Australia).

