Sensasjonen Collins klar for Australian Open-semifinale

Den useedede amerikaneren senket Anastasia Pavljutsjenkova fra Russland etter en langvarig kvartfinaleduell. Collins tapte første sett, men slo tilbake og vant 2-6, 7-5, 6-1.

– Dette har vært en utrolig opplevelse. På denne tiden i fjor spilte jeg en challengerturnering i Newport Beach. Jeg nyter dette, og det gjør det mye enklere når du spiller foran fantastiske fans, sa Collins etterpå.

I starten var det lite som tydet på at hun skulle bli en Grand Slam-turneringens fire beste. Collins hevet seg markant i sett nummer to, der hun avverget et tiebreak etter et maratonparti og tvang fram et tredje sett.

Tok helt over

Der var amerikaneren helt overlegen. To ganger brøt hun Pavljutsjenkovas serve, og i løpet av 20 minutter var Collins foran med 5-0. På sin tredje matchball avgjorde 25-åringen kampen.

Collins fikk sitt tennisgjennombrudd i sen alder. I fjor tok hun seg inn blant de 50 beste i verden. Tidligere hadde hun aldri kommet lenger enn første runde i en Grand Slam-turnering.

I semifinalen venter Petra Kvitová, som komfortabelt slo ut Ashleigh Barty med settsifrene 6-1, 6-4.

Følelsesladd seier

I desember 2016 ble Kvitova utsatt for et knivoverfall i sitt eget hjem. Tsjekkeren fikk skader på alle fingrene og to sener i venstre hånd. Det er første gang siden knivangrepet at Kvitova er i en semifinale i en Grand Slam-turnering.

– Jeg hadde ikke sett for meg å være tilbake på en så fantastisk arena og spille med de beste, sa en rørt Kvitová etter seieren.

Onsdag blir den siste semifinalebilletten på kvinnesiden delt ut. Da skal Serena Williams møte Karolína Plísková, mens Naomi Osaka spiller mot Elina Svitolina.

Williams jakter sin 24. Grand Slam-triumf. Klarer hun det, tangerer USA-stjernen australske Margaret Counts rekord.

