Ronaldo aksepterer skattebot på 183 millioner kroner

En smilende Ronaldo ankom rettslokalet sammen med kjæresten i en svart van, ikledd svart jakke, svarte bukse, svarte solbriller og knall hvite sko. Han rakk til og med å skrive et par autografer mens han tok seg opp trappa til rettslokalet.

Dommeren Juan Pablo Gonzalez-Herrero hadde på forhånd sagt nei til at Cristiano Ronaldo kunne ankomme bakveien, og det så ikke ut til at det sjenerte fotballstjernen nevneverdig at han måtte eksponere seg for rampelyset på vei inn til retten, selv om møtet nok vil koste ham noen millioner.

Portugiserens skattesak stammer fra tiden som Real Madrid-spiller. Anklagen gikk på unndragelse av skatt gjennom bruk av skatteparadiser i perioden 2011 til 2014.

Det er spesielt inntekter fra bilderettigheter som har skapt trøbbel for Ronaldo.

Sist sommer ble Juventus-stjernen enig med spanske skattemyndigheter om et forlik. Det innebar en solid bot samt 23 måneders fengselsstraff.

I Spania er det vanlig praksis i slike førstegangssaker at en straff på under to år gir betinget fengsel.

Endelig dom kan falle senere tirsdag.

