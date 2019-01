Koteng hevder han advarte Ingebrigtsen: – Nå smeller det!

NTB Sport

Både Ingebrigtsen og hans tidligere assistent i RBK, Erik Hoftun, har hevdet at beslutningen om å sparke dem 19. juli i fjor kom som lyn fra klar himmel. Den oppfatningen deler ikke RBKs styreformann Ivar Koteng.

I sin forklaring i Sør-Trøndelag tingrett tirsdag viste han til flere møter før og i starten av sesongen 2018, der styrelederen mener manglende sportslig utvikling og ledelse var tema.

Han refererte blant annet til et møte 8. mai.

– Møtet fant sted hjemme hos meg klokka 20, og da var jeg innstilt på ha en form for monolog. Hele budskapet var som følger: Slik skal vi ikke spille fotball. Fiks det, Kåre! sa Koteng.

20. juni hadde de to et nytt møte, der Koteng hevder han rettet en klar advarsel mot Ingebrigtsen.

– Etter ferien 20. juni sa jeg til Kåre at nå smeller det. Da svarte Kåre med at det måtte smelle til han i stedet, hevdet Koteng.

For tydelig

Styreformannen hevdet at han selv og kollegene i styret i lengre tid hadde vært misfornøyd med det man oppfattet som manglende energi fra hovedtrener Ingebrigtsen.

Et sentralt spørsmål i rettssaken er hvilken oppfølging de to trenerne fikk fra ledelsen i klubben og i hvilken grad de i tråd med arbeidsmiljøloven ble varslet om at jobben var i fare.

Styreformann Koteng ble tirsdag utfordret av tingrettsdommer Anne Marie Selvaag på hvor tydelig han hadde vært i sine tilbakemeldinger.

– Jeg tenker at jeg er tydelig, og at jeg noen ganger er for tydelig, svarte Koteng, og fulgte opp med å svare følgende på om han noen ganger direkte hadde sagt at Ingebrigtsens jobb var i fare.

– Jeg har ikke ordlagt meg sånn, lød svaret, samtidig som RBK-sjefen henviste til at han hadde gjennomført et gult kort-møte og at det der ble advart mot at det snart ville smelle.

På spørsmål fra Selvaag bekreftet også Koteng at RBK-styrets beslutning om å sparke Ingebrigtsen fullt og helt baserte seg på den mye omtalte fratredelsesklausulen treneren hadde i sin kontrakt med klubben.

Ingebrigtsen mener denne er ugyldig.

– Vi mente at den klausulen holdt, sa Koteng.

Den samme klausulen er ikke aktuell for Hoftun, all den tid det ikke er bestridt at han ikke kunne anses for å være «virksomhetens øverste leder».

Ba om råd

Koteng gikk da også langt i å innrømme at prosessen som ledet fram til at Hoftun fikk beskjed om at han var sparket 19. juli i fjor, ikke var den aller beste. Den daværende assistenten ble muntlig informert om at også han mistet jobben, etter at han selv hadde sendt en tekstmelding til daglig leder Tove Moe Dyrhaug med spørsmål om hvilken betydning Ingebrigtsen-sparkingen fikk for ham selv.

Dyrhaug tok kontakt med Koteng etter den nevnte tekstmeldingen fra Hoftun for å få råd rundt hva hun skulle si til assistenttreneren.

– Hun spurte meg om hun skulle snakke sant eller vente. Juridisk bør du ikke snakke sant, men du er nær kollega og venn, og da er det etisk riktige å gjøre å snakke sant, hevdet Koteng at han svarte.

RBK-styreformannen ble også presset på hva Ingebrigtsen gjorde galt mot slutten av perioden som Rosenborg-trener.

– Hva han har gjort galt? Han har gjort for lite rett, sa Koteng.

