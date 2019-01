Cardiffs nye spiss Sala trolig død i flyulykke

NTB Sport

Sala var en av to personer om bord i flyet, opplyser franske luftfartsmyndigheter.

28-åringen skrev så sent som lørdag under for den walisiske Premier League-klubben Cardiff. Han ble kjøpt fra franske Nantes for 17 millioner euro, som tilsvarer 166 millioner kroner.

Argentineren var mandag på vei fra Nantes til Cardiff i et fly av typen Piper Malibu, men det forsvant fra radaren 20 kilometer nord for Guernsey. Den britiske kanaløya ligger rett utenfor Frankrikes kyst.

– Vi har ikke funnet noe tegn til de som var om bord. Dersom de har landet på vann, er sjansen for at de fortsatt er i live dessverre svært liten, sa Guernsey-politiet i en uttalelse tirsdag ettermiddag.

Det opplyses at piloten i flyet ba lufttrafikkontrollen på naboøya Jersey om å redusere flygehøyden. Kort etter mistet man radiokontakt med flyet.

Under letingen er det observert flere flytende objekter i vannet, men politiet kunne ikke bekrefte at det dreier seg om vrakdeler.

Stoppet søket

Helikoptre fra både den britiske og franske kystvakten hjalp til i et letearbeid som varte i flere timer natt til tirsdag. Søket ble stoppet i 02-tiden på grunn av sterk vind, vanskelige sjøforhold og redusert sikt, men ble gjenopptatt tirsdag.

Sent tirsdag ettermiddag opplyste politiet på kanaløya Guernsey at søket var avsluttet uten resultat. Onsdag vil man gjøre nye forsøk.

Cardiff har uttalt at klubben venter på å få klarhet i hva som har skjedd. Klubben avlyste sin trening tirsdag, mens Nantes har fått cupkampen mot Entente onsdag utsatt.

– Vi mottok nyheten om det savnede flyet med sjokk. Vi ventet Emilianos ankomst til Cardiff i går, og i dag skulle han ha sin første dag med laget. Vi er alle sterkt preget av situasjonen, og vi besluttet tidlig i dag å avlyse treningen. Vi fortsetter å be om positive nyheter, heter det i en uttalelse fra klubbdirektør Ken Choo på klubbens nettsted.

Målteft

Sala sto med 12 mål for Nantes i Ligue 1 denne sesongen. I helgen signerte argentineren en kontrakt med Cardiff på tre og et halvt år.

– Jeg er veldig glad for å være her. Det er en stor fornøyelse, og jeg kan ikke vente med å komme i gang med treningen og møte mine nye lagkamerater. Det er spesielt for meg å være klubbens rekordsignering, sa Sala da overgangen ble kjent.

Cardiff rykket opp til Premier League foran inneværende sesong. Waliserne ligger tredje sist på tabellen og kjemper en desperat kamp om å berge elitestatusen.

