Williams sendte verdenseneren ut av Australian Open

Dermed er 37-åringen klar for kvartfinale i Melbourne. Etter to strake finaletap i Grand Slam-turneringer, øyner Williams nå en ny tittel i storturneringen. I neste runde møter hun tsjekkiske Karolína Plísková, som er seedet som nummer sju.

Williams vant 6-1, 4-6, 6–4 mot Halep, som for tiden er rangert som verdens beste tennisspiller. Det gjorde hun etter et fyrverkeri av et avgjørende sett.

– Det var en veldig intens kamp med noen utrolige poeng. Jeg elsker å spille her, jeg elsker denne banen, sa Williams etter kampen.

Det er ikke rart hun trives på banen i Australia. 37-åringen har nemlig vunnet turneringen sju ganger, senest i 2017. Men mandag måtte hun krige for seieren.

– Jeg er en kriger. Jeg gir aldri opp, sa veteranen, som er seedet som nummer 16.

Suveren åpning

Amerikaneren viste seg fra sin aller beste side i åpningssettet. 20 minutter brukte hun på å ta ledelsen 1–0 mot Halep.

Verdenseneren har bare slått Williams én gang tidligere i karrieren, men viste i det andre settet at hun hadde ønske om å forbedre den statistikken. Halep slo tilbake og utlignet med 6–4 i andre sett.

Høydepunktet ble det avgjørende settet. Kampen sto lenge og vippet i det som ble et svært jevnt sett, men Serena Williams gjorde jobben, og fikk muligheten til å serve inn seieren på stillingen 5–4.

Det klarte amerikaneren, og vant kampen som til slutt varte i én time og 47 minutter. Dermed lever drømmen om hennes 24. Grand Slam-triumf, hennes første siden seieren i Melbourne i 2017.

Zverev smadret racketen i sinne

Tidligere på dagen var det en tysk unggutt som stjal oppmerksomheten.

4.-seedede Alexander Zverev mistet nemlig besinnelsen og knuste racketen da han forsvant ut av Australian Open mandag. Han tapte 1-6, 1-6, 6–7 mot canadiske Milos Raonic.

Den 21 år gamle tyskeren spås en lysende framtid. I 4. runde i Melbourne gikk det derimot ikke hans vei. Zverev slet tungt, spesielt med egen serve, og på stillingen 1–4 i det andre settet kokte det over stjerneskuddet.

Tyskeren slo racketen i bakken en rekke ganger, helt til den var fullstendig ødelagt. Han fikk nok ut mye sinne, men kampen klarte han ikke å redde.

– Jeg var veldig sint, så jeg fikk ut sinnet mitt, fortalte han etterpå, og la til at det fikk ham til å føle seg bedre.

Motstander Raonic vant settet og til slutt kampen. Dermed endte storturneringen i skuffelse for Zverev, som har kvartfinale fra Roland-Garros 2018 som sin beste Grand Slam-prestasjon.

Raonic er seedet som nummer 16 i Australian Open. I kvartfinalen møter han Lucas Pouille.

