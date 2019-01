Vilhjálmsson klar for Vålerenga

NTB Sport

Islendingen, som startet sin norske karriere da han ble utleid til Start fra den islandske klubben Hafnarfjördur før 2012-sesongen, har signert for to og et halvt år med Oslo-klubben.

– Det trigger meg veldig å få til noe her. Vålerenga er en fantastisk klubb med veldig gode supportere, så dette er noe jeg virkelig ser fram til, sier han til klubbens nettside.

Han har de siste årene vært i Rosenborg, men slitt med både skader og spilletid over en lengre periode. Sommeren 2017 pådro han seg en korsbåndskade, mens han i februar 2018 rev av både korsbåndet og leddbåndet i det høyre kneet. Det har gjort at han kun har spilt 25 eliteseriekamper de siste to sesongene.

Nå skal han prøve lykken hos Ronny Deila og Vålerenga. Deila er meget fornøyd med nysigneringen.

– Jeg er veldig glad for å få Matti på plass her. Først og fremst er han er en meget god fotballspiller som jeg er sikker på vil bli en hit på Intility Arena, men han er også en veldig bra type som kommer til å ta lederansvar både på og utenfor banen, sier Deila.

Vilhjálmsson har fire seriemesterskap og tre cupgull med Rosenborg. I tillegg har han fått 15 A-landskamper for Island, og scoret to mål.

