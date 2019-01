Slik kan Norge gå videre eller bli slått ut i håndball-VM

NTB Sport

Hadde Norge slått Sverige med fem mål mandag, ville de norske gutta hatt full kontroll på egen skjebne med seier over Ungarn onsdag.

Da ville Danmark – Sverige samme dag vært betydningsløs med norske øyne.

Nå er det en rekke scenarioer som kan slå inn i løpet kvelden i Herning. Den norske troppen må håpe at Danmark kjører for fullt mot svenskene.

Slik går Norge til semifinale:

* Norsk seier over Ungarn og dansk poeng mot Sverige.

* Norsk uavgjort mot Ungarn og dansk seier eller uavgjort i Sverige-kampen.

* Svensk ettmålsseier over Danmark og norsk seier mot Ungarn. Da går Danmark videre sammen med Norge.

* Sverige slår Danmark med seks mål eller mer. Da tar Norge med seg svenskene til semifinale.

* Det kan også ende med at antall scorede mål blir avgjørende for rangeringen på tabellen om Sverige slår Danmark med to mål.

(©NTB)