Sarpsborg og Brann enige om Lie Skålevik

NTB Sport

Det melder begge klubbene på sine hjemmesider.

Branns sportssjef Rune Soltvedt gjorde det klart at de ønsket Lie Skålevik i Brann den kommende sesongen.

– Som jeg har sagt flere ganger, så var Steffen ønsket her i fortsettelsen. Når det ikke lar seg gjøre, er det vår vurdering at et salg nå er det beste for begge parter, uttaler han til Brann.no.

Da Lie Skålevik ble klar for Brann sommeren 2015, lå klubben midt på tabellen i OBOS-ligaen. Etter 73 kamper og 20 mål for klubben på de to øverste nivåene i Norge, skal han nå ikle seg den blå Sarpsborg-drakten de neste fire årene.

– Jeg vil gjerne takke alle spillerne, trenere, folk i administrasjonen, frivillige og ikke minst den fantastiske fansen for at jeg har fått uforglemmelige øyeblikk i Sportsklubben Brann. Kanskje vi sees igjen, sier 25-åringen.

Nå blir han lagkamerat med tre tidligere Brann-spillere i Sarpsborg 08 i Amin Askar, Kristoffer Larsen og Gaute Vetti.

(©NTB)