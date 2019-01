Rams til Superbowl etter semifinaledrama

NTB Sport

Greg Zuerlein utlignet med et trepoengspark fra 48 yards 15 sekunder før slutt. Deretter sparket han vinnerpoengene som ga 26-23 fra 57 yards i forlengningen da Rams slo grunnseriens beste lag på bortebane i heksegryta Superdome.

Rams vant selv om løperbacken Todd Gurley, en av lagets største stjerner, fikk til lite og ble benket mye av tiden. Laget ledet bare en gang, og det var da kampen var over.

Tross en forferdelig start vant 24-årige Jared Goff quarterbackduellen med den 40-årige legenden Drew Brees. Rams er i finale for første gang siden 2002, da klubben holdt til i St. Louis. Los Angeles, USAs nest største by, har ikke hatt et lag i Superbowl siden 1984.

Dommerbrøler

Den første borteseier i en NFL-semifinale på seks år var omstridt, etter at en dommerfeil snøt Saints for sjansen til å punktere kampen i sluttfasen av ordinær tid. Mottakeren Tommylee Lewis ble ulovlig taklet av Nickell Robey-Coleman mens en Brees-pasning var på vei mot ham. Hadde dommerne fått det med seg, ville Saints kunnet bruke opp nesten all gjenværende tid på tre nye spill og deretter sparke vinnerpoengene fra kort hold.

I stedet måtte laget sparke poengene som ga 23-20-ledelse og gi Rams ballen med 1.41 minutt igjen. Det ga gjestene masse tid til å flytte ballen i posisjon til å utligne.

– Jeg har snakket med ligaens dommeransvarlige, og de bekrefter at dommerne feilet. Jeg vet ikke om jeg noensinne har sett en mer åpenbar forseelse, sa Saints-trener Sean Payton etter kampen.

Overvant støyen

Goff og hans angrep slet fryktelig med lydnivået i begynnelsen av kampen og fikk ikke til noe som helst. Rams greide bare 15 angrepsyards i 1. periode, mens Saints scoret i sine tre første angrep og ledet 13-0.

I NFL lager publikum så mye støy de kan når bortelaget skal angriper, for å vanskeliggjøre den nødvendige kommunikasjonen, og Goff greide verken å høre beskjedene fra trenerne på sidelinja eller gi informasjon videre til medspillerne.

Et trickspill regissert av Rams' 32-årige hovedtrener Sean McVay ble vendepunktet. Johnny Hekker skulle sparke bort ballen, men kastet i stedet en pasning som ga laget fire nye forsøk. Saints-fansen ble stille en kort stund, og Goff fant rytmen. Ved hjelp av håndsignaler overvant Rams støyproblemene og var best resten av kampen.

– Vi hadde noen problemer vi måtte håndtere, men vi kjempet oss gjennom det, sa Goff, som takket forsvaret for måten Saints ble temmet.

Goff endte med 297 pasningsyards mot Brees' 249. Saints hadde ballen først i forlengningen, men en Brees-pasning ble fanget av Rams-forsvarer John Johnson, og Goff satte Zuerlein i posisjon til å bli matchvinner.

– Spillerne viste mental tøffhet. Vi fikk en vanskelig start, men måten de håndterte støyen var utrolig, sa McVay.

