Abelvik Rød gikk rett til isbad etter hett målshow i VM

Abelvik Rød svarte på noen få spørsmål etter kampen. Så gikk han rett i isbadet i garderoben. Han er en av få som liker kuldebehandlingen der gutta sitter i isvann i cirka ti minutter.

Det er noe det norske medisinske støtteapparatet sverger til når laget spiller to kamper på et døgn.

Etter en hel kamp for unggutten på 21 søndag, er det Eivind Tangen som ligger best an før mandagens naboduell.

Slår Norge svenskene mandag og Ungarn onsdag, kan det fort bli semifinale. Skulle Danmark også vinne sine to oppgjør, er den norske semifinaleplassen klar.

Tempo

Abelvik Rød ble meid i bakken to ganger søndag. Den siste situasjonen første til et direkte rødt kort for Egypt.

– Det blir ofte slik når jeg kommer i fart. Mot Sverige blir det nok litt annerledes. Jeg har mange svenske lagkamerater (i Flensburg). De vet hvordan jeg er som spiller, sier Abelvik Rød etter kampen der han var banens bestemann, men ikke fikk premien.

Den gikk til Sander Sagosen.

Har alt

Abelvik Rød har etablert seg på Flensburgs sterke Bundesliga-lag i en alder av bare 21. Med 204 centimeters høyde, 107 kilo, uvanlig fart til en slik høyde og en brutalt farlig venstrearm, er han en drømmespiller.

– Tror du at du starter mot Sverige?

– Det må du spørre sjefen om. Det har jeg ingen formening om, men jeg gjør mitt. Vårt fokus er at høyrebackposisjonen skal fungere om det er meg. Eivind (Tangen) eller Harald (Reinkind) som spiller, sier Abelvik Rød til NTB.

