Tottenham med overtidsseier da Alli måtte ut med skade

I et oppgjør begge lag trengte å vinne var det til slutt Tottenham som kunne juble. Det aller siste angrepet ble avgjørende da Winks stanget et innlegg i mål foran elleville bortesupportere.

Seieren gjør at Tottenham nå har en luke på fire poeng ned til byrival Chelsea, som fortjent tapte 0-2 mot Arsenal lørdag. Dermed får Nord-London-klubben litt pusterom i kampen om mesterligaplassene, mens det skiller tre poeng mellom fjerdeplasserte Chelsea og Manchester United på sjetteplass.

Et gedigent skår i Spurs-gleden var at Dele Alli måtte ut med skade seks minutter før slutt. Stjernespilleren tok seg raskt til låret og måtte kaste inn håndkleet. Det er elendig nytt for hvittrøyene som allerede har Harry Kane, Lucas Moura og Victor Wanyama på skadelista. I tillegg er Son Heung-min opptatt med spill for Sør-Korea i asiamesterskapet.

Llorente-selvmål

I Kanes skadefravær måtte Tottenham sette sin lit til Fernando Llorente på topp. Spanjolen brukte 17 minutter på å vise at han vet hvor målet står på et hjørnespark. Dessverre for gjestene satte spissen ballen i feil mål, og Fulham kunne juble for en sjelden ledelse.

Fulham var klart best i første omgang og gikk til pause med en fortjent ledelse, som fort kunne vært større. Aleksandar Mitrovics nettkjenning ble korrekt annullert for offside, og debutant Ryan Babel vartet opp med et par store sjanser mot rystede gjester.

Pausepraten til Mauricio Pochettino var neppe av det kjærlige slaget, for det var et helt annet Tottenham-laget som kom ut på banen etter pause. Seks minutter tok det før Christian Eriksen viste innleggsferdigheter fra øverste hylle da han serverte Alli som headet inn utligningen. Scoringen var Fulhams 50. baklengs for sesongen.

Johansen ikke med

Gjestene presset på, og Fulham så lenge ut til å ri av stormen. Llorente fikk en gedigen mulighet til å gjøre opp for selvmålet, men headingen fra kort hold gikk utenfor. Spanjolen kunne likevel prise seg lykkelig for at Winks til slutt sikret tre poeng for de tilreisende.

Overtidsscoringen er godt nytt for Fulhams bunnrivaler. Klubben ligger nest sist med 14 poeng og har sju poeng opp til Newcastle på sikker plass. Huddersfield ligger sist tre poeng bak.

Stefan Johansen var ikke med i vertenes tropp. Vadsøværingen er linket bort fra klubben og har ikke spilt siden innhoppet mot West Ham 15. desember.

