Sollied ferdig i Lokeren

NTB Sport

Lokeren plukket kun sju poeng på ni kamper under Sollieds ledelse. Han debuterte med 2-0-seier over Eupen 4. november, men oppturen ble av det kortvarige slaget.

I tillegg røk klubben ut av cupen mot Mechelen fra nivå to.

Søndag bekreftet Lokeren at nordmannen er ferdig i klubben etter to og en halv måned i jobben. Klubben skriver på sitt nettsted at 1-4-tapet mot Eupen lørdag kveld tvang den til å gjøre endringer.

Glen De Boeck overtar treneransvaret ut sesongen.

Tapet mot Eupen var klubbens tredje strake serietap. Med sine 14 poeng ligger Lokeren sist i den belgiske toppdivisjonen. Det er tre poeng opp til Mouscron, som har én kamp mindre spilt.

Sollieds forrige trenerjobb var i tyrkiske Elazigspor i 2013. Tidligere har 59-åringen blant annet trent Rosenborg, Gent, Club Brugge, Olympiakos og Heerenveen.

(©NTB)