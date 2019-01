Messi fastsatte sluttresultatet i Barcelona-seier

NTB Sport

Ousmane Dembélé viste hvorfor han er en spådd en lysende fotballframtid da han sendte storklubben i ledelsen etter drøye halvtimen. Franskmannen dro seg forbi motspillere og spilte vakkert veggspill med Jordi Alaba før han satte ballen bak Ivan Cuellar.

Å ligge under på Camp Nou er ikke den enkleste jobben i verden, men etter snaue timen utlignet danske Martin Braithwaite til 1-1 på en flott målgivende fra Youssef En-Nesyri. Onsdag ble dansken matchvinner i cupoppgjøret mot Real Madrid, men hovedstadsklubben gikk videre 3-1 sammenlagt.

1-1 sto seg ikke så altfor lenge i Barcelona. Luis Suárez sendte vertene i føringen etter 71 minutter. Dommerteamet måtte ta en titt på videobildene, men godkjente til slutt scoringen.

På overtid fastsatte Lionel Messi sluttresultatet til 3-1 etter veggspill med Jordi Alba. Messi startet oppgjøret på benken som følge av tøft kampprogram, men ble byttet inn da det sto uavgjort.

Et skår i hjemmegleden var at Dembélé måtte kaste inn håndkleet som følge av en skade like før 2-1-scoringen.

Ligaleder Barcelona har fremdeles fem poeng ned til Atlético Madrid på tabellen. Avstanden til Real Madrid er ti poeng etter at hovedstadsklubben slo Sevilla 2-0 lørdag.

Øvrige kamper søndag: Real Betis – Girona 3-2, Villarreal – Athletic Bilbao 1-1, Levante – Real Valladolid 2-0, Rayo Vallecano – Real Sociedad 2-2.

