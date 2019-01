Bjørnstad sprakk, ingen norske på pallen i kombinerttrippelen

NTB Sport

Nordmannen måtte slippe på andre halvdel av langrennet og ble passert av en rekke løpere. Jørgen Graabak ble til slutt beste norske med sin fjerdeplass. Det sikret han etter spurtoppgjør med Jarl Magnus Riiber.

Vinneren av den tradisjonsrike trippelen ble østerrikske Mario Seidl. Han gikk ut i ledelse og var aldri truet. Tuyske Fabian Riessle ble nummer to, mens Franz-Josef Rehrl fra Østerrike ble nummer tre.

Trippelen går vanligvis i Seefeld, men etter som VM går der i februar var konkurransen denne sesongen flyttet til franske Chaux-Neueve.

Godt utgangspunkt

Bjørnstad hadde det beste utgangspunktet av de norske på den avsluttende 15 kilometeren i. Trønderen gikk ut 1.08 minutter bak ledende Mario Seidl, mens avstanden opp til Franz-Josef Rehrl var på cirka et halvt minutt.

Jarl Magnus Riiber gikk ut på femteplass, mens Jørgen Graabak og Jan Schmid gikk ut som henholdsvis nummer åtte og ni.

Tidlig på langrennsdelen fikk Bjørnstad besøk av tyske Fabian Riessle som gikk ut på tredjeplass, og sammen startet duoen jakten på annenplasserte Rehrl. Duoen tok også innpå leder Seidl.

Tungt i andre halvdel

Det høye tempoet så ut til å koste mye for nordmannen, og litt over halvveis sa det stopp. Riessle stakk ifra, og Bjørnstad klarte heller ikke få ryggen på Rehrl. I løpet av noen få kilometer tapte nordmannen nesten et halvt minutt på Riessle og Rerhl.

Mario Seidl hadde til slutt full kontroll på seieren i trippelen. Fabian Riessle spurtet inn til annenplass, mens Franz-Josef Rehrl ble nummer tre.

Cirka et halvt minutt bak spurtet Jørgen Graabak og Jarl Magnus Riiber om fjerdeplassen. Den vant førstnevnte. Jan Schmid ble nummer åtte, mens Espen Bjørnstad til slutt endte helt nede på 9.-plass.

