Velt og deplassering i dramatisk Down Under-etappe

Ewan krysset målstreken først på den 149,5 kilometer lange etappen fra Glenelg til Strathalbyn, men ble raskt deplassert for å ha spurtet på ureglementert vis.

TV-bildene viste at australieren var for tøff i duellen med belgiske Jasper Philipsen på de siste meterne.

Dermed gikk seieren til Philipsen, mens Peter Sagan og Danny van Poppel fulgte deretter.

For sammenlagtleder Patrick Bevin ble det en tung dag. Med ni kilometer igjen gikk CCC-syklisten hardt i asfalten.

Bevin kom seg tilbake på sykkelen og kom seg opp til hovedfeltet med iherdig innsats av lagkameratene. Etter målgang ble han likevel fraktet til sykehus med mistanke om brudd i både kragebein og ribbein.

De medisinske undersøkelsene viste til alt hell ingen brudd, men i en uttalelse opplyser laglege Piotr Kosielski at man frykter at Tour Down Under-lederen kan ha pådratt seg en hjernerystelse.

Bevin, som har skrubbsår over store deler av kroppen, vil derfor bli grundig sjekket før han får lov til å starte søndagens avsluttende etappe i Australia. Der har han sju sekunders forsprang i sammendraget til regjerende mester Daryl Impey.

Daniel Hoelgaard endte lengst opp på resultatlista av de norske med sin 52.-plass lørdag. Carl Fredrik Hagen ble nummer 112, mens Kristoffer Halvorsen endte seks plasser deretter.

