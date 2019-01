Ny seier for sprintkongen Klæbo i Otepää

NTB Sport

Klæbo var best i prologen og fortsatte dominansen gjennom utslagsrundene. I finalen henviste han russiske Alexandr Bolsjunov til annenplass og Pål Golberg til tredjeplassen.

Ikke mindre enn fem norske løpere sikret seg finaleplass i Otepää. Russiske Bolsjunov, som gikk til finale tross fall i semifinalen, var eneste motbud.

Eirik Brandsdal, Mattis Stenshagen og Erik Valnes ble nummer fire, fem og seks.

I finalen åpnet Bolsjunov meget offensivt, men Klæbo ga ikke russeren noe gratis. Opp den siste bakken var det i stedet den norske sprintprofilen som fikk mange meter. Dermed var seierskampen avgjort.

Med seieren økte 22-åringen forspranget til forfølgerne i verdenscupen sammenlagt. Samtidig beviste et av Norges fremste VM-håp at han har restituert seg godt etter kraftanstrengelsen i Tour de Ski.

Landslagstrener Arild Monsen opplyste samtidig til NTB lørdag at Klæbo har bestemt seg for ikke å gå søndagens 15 kilometer i klassisk stil i Otepää. 22-åringen frykter at belastningen skal bli for stor så kort tid etter Tour de Ski.

Samtlige åtte nordmenn kvalifiserte seg for utslagsrundene i Otepää lørdag. Semifinaleplass ble det også på alle åtte.

I semifinalen tok kreftene slutt for Sondre Turvoll Fossli, Sindre Bjørnestad Skar og Pål Trøan Aune. Finalefeltet inneholdt likevel fem nordmenn.

