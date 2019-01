Løke herjet da Storhamar vant i EHF-cupen

NTB Sport

Rumenerne tok ledelsen 2-1, men derfra og ut handlet det meste om gjestene fra Hamar. Til pause ledet de norske jentene 10-7 etter fem scoringer av storspiller Løke.

Magura knappet innpå ledelsen i annen omgang, men kom ikke nærmere enn 13-14 med 20 minutter igjen på klokka. Hjemmelaget hadde flere avslutninger enn Storhamar, men på 43 skudd ble det til slutt bare 18 mål.

Ada Emilia Moldovan ble rumenernes toppscorer med seks mål. Det var like mange som Løke endte med for Storhamar. Malene Aambakk scoret fem.

Seieren var den første for Løke og co. i årets utgave av EHF-cupen. I den andre gruppekampen vant Esbjerg mot Bietigheim, og danskene topper gruppa med fem poeng. Etter ett tap, én uavgjort og lørdagens seier har Storhamar tre poeng på de tre første kampene. Det holder til 3.-plass etter at halvparten av kampene er spilt.

