Kilde med tredjeplass i Wengen-utforen da Kriechmayer vant

Fra startnummer 17 hang han bra med ledende Kriechmayer nedover verdens lengste utfortrasé Lauberhorn-løypa på 4270 meter. Bare noen få hundredelssekund skilte de to i østerrikerens favør. Ved siste måling var nordmannen 1/100 sekund foran.

I de to siste svingene ned mot mål tapte han derimot hele forspranget og litt til. Han var 0,26 sekunder bak på en tredjeplass.

– Jeg følte at det var bra hele veien. Jeg hadde kanskje litt problemer nede hvor jeg tapte mest Jeg hadde litt av samme følelse som fra Val Gardena. Det var nok en gang en ekstrem følelse, men det er 2.30 minutter med melkesyre her i Wengen, sa Kilde til TV 2.

Kilde står med Norges eneste utforseier denne sesongen.

Svindal raskest på toppen

Aksel Lund Svindal hadde startnummer tre, og slo til fra start. Han var den raskeste på toppen og var 0,45 sekunder raskere enn vinneren Kriechmayer. Nordmannen hadde også godt fart nedover, men par dårlige svinger helt mot slutten ødela. Han tapte alt av sitt solide forsprang.

Hjemmefavoritten Beat Feuz var 43/100 bak Svindal på toppen, men på grunn av nordmannen noe svake avslutning skilte det 38/100 sekunder mellom de to i mål.

Romerikingen endte til slutt på den sure fjerdeplassen.

Kriechmayer var også beskjeden på toppen, men leverte gode mellomtider og var raskere enn både Feuz og Svindal. I mål snek han seg 14/100 foran Feuz og 52/100 foran Svindal.

Ingenting stemmer for Jansrud

Kjetil Jansrud hang bra med på toppen, men tapte voldsomt nedover. Det er ingenting som har stemt for Vinstra-alpinisten i utfor denne sesongen. Han fikk ikke helt opp farten var endte 2.11 sekunder bak i mål på en 19.-plass.

Adrian Smiseth Sejersted kjørte ut etter å ha vært i aksjon i litt over to minutter. Han lå da an til å kjøre seg inn blant de 20 beste.

Det var flere av utøverne som kjørte ut, men italienske Emanuele Buzzi kom seg derimot til mål på en sjetteplass, men han var så sliten at han ikke klarte å stoppe skikkelig. Han endte skliende på ryggen rett i det oppblåste reklameskiltet.

Han ble liggende lenge for å få behandling og ble etter hvert kjørt til sykehus. Han viste derimot tommelen opp på vei inn i ambulansen.

