Jota ble Wolves-helt i målfest

NTB Sport

Leicester-kaptein Wes Morgan så ut til å spolere festen for ulvene da han stanget inn 3-3 like før slutt. Men dypt inne i overtiden scoret portugisiske Jota sitt tredje for dagen og sørget for vill jubel for hjemmelaget.

Wolverhampton slo dermed tilbake etter to strake ligatap, og sørget samtidig for lagets første hjemmeseier i ligaen i 2019.

Målkalas

Hjemmelaget fikk en perfekt åpning. Bare fire minutter var spilt da João Moutinho fant Jota inne i 16-meteren. 22-åringen fikk strukket fram foten og styrte ballen i nettet bak Kasper Schmeichel i Leicester-buret.

Åtte minutter senere ble ledelsen doblet. Moutinho løftet inn en corner, som Ryan Bennett stanget i mål.

Det var en fartsfylt omgang, og det kunne blitt flere mål begge veien før hvilen. Men det var først i andre omgang det skulle bli scoring igjen. Demarai Gray ga gjestene håp da han to minutter etter pause banket inn reduseringen.

Fire minutter senere var det balanse i regnskapet. Et skudd traff Wolverhampton-kaptein Connor Coady som styrte ballen i eget nett.

Jota igjen

Etter en drøy time var Wolves igjen frampå. Ruben Neves fant landsmannen Jota med en praktfull pasning i bakrom. Kasper Schmeichel var på avslutningen, men kunne ikke forhindre 22-åringens andre scoring.

Wes Morgan så ut til å ødelegge festen, men tre minutter på overtid var Jota på farten igjen. Angrepsspiller Raúl Jiménez fant portugiseren på bakre stolpe. Han var klinisk igjen, og banket inn matchvinnerscoringen.

Med seieren klatret ulvene opp på åttendeplass på tabellen. Motstander Leicester ligger like bak.

(©NTB)