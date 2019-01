Herlovsen lånes ut til Kolbotn

NTB Sport

VIF bekrefter på sine nettsider at partene er enige om en utlånsavtale som gjelder fra 19. januar og ut året.

Oslo-klubben skriver at den først prøvde å finne en løsning for å beholde Herlovsen, men de siste ukene har VIF vært på jakt etter en ny klubb for fotballprofilen.

– Vi har vært i dialog med elleve klubber om salg eller utlån, sier Vålerengas daglige leder Morten Grødahl.

Truet med å legge opp

VIF opplyser at det har dreid seg om fem norske og seks utenlandske klubber.

– Etter at det de siste dagene ble kjent at Isabell Herlovsen ikke ønsket å spille i utlandet, har vi hatt en meget ryddig og fin dialog kun med Kolbotn IL, sier Grødahl.

Herlovsen har i lengre tid truet med å legge opp. Forholdet mellom 30-åringen og Vålerenga-trener Monica Knudsen skal ha vært iskaldt. Den siste tiden har Herlovsen vært sykmeldt.

Avviser påstander

Vålerenga mener det har vært feilaktige påstander i mediene om situasjonen mellom klubben og Herlovsen.

«Denne saken har versert i lengre tid i mediene, og Vålerenga Fotball har som seriøs arbeidsgiver avstått fra å kommentere de mange feilaktige fremsatte påstandene som er kommet mot klubben», skriver klubben og fortsetter:

«Vi har med tristhet registrert at vi har blitt beskyldt for å presse Herlovsen til å legge opp, nekte henne landslagsspill og spille med skader. Dette er kun tre eksempler på feilaktige og grove påstander».

Herlovsen er viktig for det norske landslaget, både med sin store rutine og sin fortsatt solide målteft. Det var nettopp Herlovsen som ble matchvinner i 2-1-kampen mot Nederland som ga Norge billett til sommerens VM-sluttspill.

På grunn av konflikten med egen klubb måtte hun melde forfall til samlingen som nå pågår i Spania.

(©NTB)