Zuccarello med mål i Rangers-seier

Mats Zuccarello har stått bak seks poeng, hvorav tre mål og tre assist, de tre siste kampene, ifølge NHL. Også i torsdagens hjemmekamp mot Chicago Blackhawks sørget nordmannen for poeng.

Den første nettkjenning kom fra Blackhawks-spilleren Brandon Saad etter fem minutter i kampen på Madison Square Garden. Overtaket i første periode varte ikke lenge for bortelaget, for åtte minutter senere utlignet Filip Chytil for Rangers.

Deretter sørger Mats Zuccarello for scoring for Rangers, som de to siste kampene har briljert på isen. I forrige kamp leverte han for øvrig tre assist på rappen, og med det ble han den europeiske importen i Rangers med flest assist gjennom tidende.

Etter første pauseprat på Madison Square Garden serverte Chris Kreider den eneste scoringen i andre periode, en uassistert nettkjenning for Rangers til stillingen 3–1.

Rangers klarte ikke å holde målet rent så veldig lenge i tredje periode. Alex DeBrincat sørget scoring for Blackhawks etter drøye minuttet og klarte dermed å hente inn noe av forspranget til Rangers. 18 sekunder igjen av perioden sørger Mika Zibanejad for scoring for Rangers, og bare to sekunder igjen av perioden klarer Dominik Kahun å putte for Blackhawks.

Zuccarello fikk 20 minutter og 49 sekunder på isen i kampen.

