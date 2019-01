Zuccarello får skryt etter ny Rangers-seier

NTB Sport

Zuccarello har fire mål og tre assist i lagets fire siste kamper. Førsterekka med nordmannen, Chris Kreider og Mika Zibanejad har til sammen 19 målpoeng i løpet av de kampene, hvorav tre er vunnet. Før det hadde Rangers fem tap på rad.

– Jeg synes Zuccarello er spilleren som har forvandlet den rekka. De to siste ukene har han vært som dynamitt. Han har fått tilbake energien og spiller slik han er i stand til. Han er årsaken til at førsterekka har snudd det og dominerer som noen gang før, sa trener David Quinn ifølge nhl.com.

Zuccarello var på isen ved de tre siste målene og fikk pluss 3 i statistikken.

Det var Blackhawks som scoret først i Madison Square Garden, ved Brandon Saad etter fem minutter. Overtaket i første periode varte ikke lenge for bortelaget, for åtte minutter senere utlignet 19-årige Filip Chytil med et vakkert solomål.

Deretter sørger Zuccarello for ledelse. Han holdt seg framme og pirket pucken i mål fra fem centimeters hold etter at keeper Collin Delia halvklaret et skudd fra Marc Staal.

Nordmannen var også involvert i Kreiders 3-1-scoring, selv om han ikke ble kreditert assist. Han førte pucken inn i motstanderens sone, men pasningsforsøket ble stoppet av Chicago-backen Duncan Keith. Kreider vant pucken fra ham og scoret.

Blackhawks reduserte i tredje periode, men Zibanejad punkterte kampen med scoring i tomt bur 18 sekunder før slutt. Gjestene fikk et nytt trøstemål to sekunder før full tid.

Henrik Lundqvist reddet 24 skudd og tok sin 445. seier i NHL. Dermed er han på delt 6.-plass (med Terry Sawchuk) på listen over keeperne med flest seirer. Svensken nådde det tallet på 839 kamper, mot Sawchuks 971.

Zuccarello fikk 20 minutter og 49 sekunder på isen og ble kåret til en av kampens tre beste spillere.

