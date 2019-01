Valsvik ble Hornelands første RBK-signering

NTB Sport

Valsvik har skrevet under en fireårskontrakt med trønderne. De siste sesongene har han spilt for Eintracht Braunschweig, som forrige sesong rykket ned til 3. Bundesliga.

– Dette er en kjempefin overgang for meg nå. Jeg er kjempestolt og glad for å komme til Norges største klubb, og ser fram til å spille for Rosenborg og foran Kjernen, sier Valsvik til rbk.no.

Det var ventet at den tidligere Sogndal- og Strømsgodset-spilleren kom til å bytte klubb i januarvinduet. Tiden i Eintracht Braunschweig mener han for det meste var bra.

– Der har jeg hatt to fine år, og så gikk vi på en smell i det siste halvåret, så den siste tiden har ikke vært så bra. Men opplevelsen og erfaringen jeg har tatt med meg derfra har vært kjempebra.

Horneland tok over som RBK-trener tidligere i måneden. Han sier klubben lenge har vært på utkikk etter en venstrebeint midtstopper.

– Vi skal spille mye kamper i år, og vi trenger bra dekning på alle plasser. Gustav har en veldig sterk kampmentalitet – en flott duellspiller. I tillegg har han en flott venstrefot, og er god i oppspillsfasen, sier Horneland til klubbens nettsted og fortsetter:

– Jeg liker også at han har store ambisjoner, og synes han har utviklet seg bra i Tyskland. Han har fått med seg god erfaring og er veldig godt trent.

