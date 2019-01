VG: Herlovsen-konflikten ikke løst likevel

NTB Sport

Avisen skriver fredag kveld at den fra flere uavhengige kilder får opplyst at partene forlot hverandre uten å bli enige om en utlånsavtale.

VG erfarer at det blusset opp nye problemer etter at Vålerenga ønsket at Herlovsen skulle skrive under på at hun påtar seg ansvaret for konflikten med Oslo-klubbens trener Monica Knudsen. Det nekter Herlovsen å gjøre.

– Jeg har ingen kommentar til dette, sier Kolbotns daglige leder Einar Engedahl til VG.

Truet med å legge opp

Det var daglig leder i Vålerenga, Morten Grødahl, som tidligere fredag bekreftet overfor TV 2 at det nærmet seg en løsning i den betente konflikten mellom klubben og Herlovsen.

– Vi har ingen signerte avtaler ennå, men vi håper det skjer noe i løpet av dagen. Når jeg sier i løpet av dagen, så er det forventet en avklaring innen to-tre timer, sa Grødahl til kanalen.

Herlovsen har i lengre tid truet med å legge opp. Forholdet mellom 30-åringen og Vålerenga-trener Monica Knudsen skal være iskaldt.

– Vi er fornøyd med at det går mot en avklaring som ikke medfører at Isabell føler hun må legge opp. Som sagt er det noen små ting som gjenstår, og vi gir ikke mer tydelig informasjon enn det før signaturen er på plass, sa Grøndahl fredag ettermiddag.

Sykmeldt

Den siste tiden har Herlovsen vært sykmeldt. Hun sa følgende til NRK da overgangen til toppserierival Kolbotn var detaljer unna å være i boks:

– Det er veldig deilig, og jeg er utrolig lettet og glad. Det har vært en tøff periode, og jeg kjente at jeg var ganske tom på slutten nå, sa hun til kanalen.

Herlovsen er viktig for det norske landslaget, både med sin store rutine og sin fortsatt solide målteft. Det var nettopp Herlovsen som ble matchvinner i 2-1-kampen mot Nederland som ga Norge billett til sommerens VM-sluttspill.

På grunn av konflikten med egen klubb måtte hun melde forfall til samlingen som nå pågår i Spania.

