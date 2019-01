Thingnes Bø sikret norsk seier etter drama på siste skyting

NTB Sport

Thingnes Bø så ut til å være på vei mot en trygg seier. Han gikk inn på siste stående på stafetten med grei margin ned til jagende Tyskland.

På stående skyting ble det tungt. Thingnes Bø måtte bruke tre ekstraskudd, og med bom på siste skudd ville trolig seiersmuligheten vært spolert for Norge. Det klarte verdenscuplederen å treffe. Thingnes Bø gikk ut et drøyt sekund bak Tyskland, men en forrykende sisterunde sørget for norsk jubel.

Med seg på laget hadde han Lars Helge Birkeland, Vetle Sjåstad Christiansen og Tarjei Bø.

– Jeg ble rett og slett dratt ned av alt presset rundt. Når du har den ledelsen jeg hadde, så vil man jo ikke feile. Det er det dårligste utgangspunktet. Jeg tenkte nok litt for mye og var heldig som slapp strafferunde, sa Norges ankermann i et intervju på NRK.

Kjempeetappe av Christiansen

Etter en god etappe av Lars Helge Birkeland, som brukte to ekstraskudd og passerte i samlet felt med ledelsen, var det Vetle Sjåstad Christiansen sin tur. Han leverte en meget sterk etappe, brukte bare ett ekstra skudd og gikk ut fra siste skyting i tet sammen med Martin Fourcade.

Christiansen var tydeligvis ikke interessert i å passere likt med den franske stjernen, og klinte til på den siste runden. Norge vekslet 5,7 sekunder foran Frankrike etter en glimrende etappe. Dermed lå alt til rette for Bø-brødrene på de to siste etappene.

– En praktetappe. Den beste skiskytteren de siste sju årene blir parkert av Vetle Sjåstad Christiansen, var reaksjonen fra NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

Bø-brødrene

Tarjei Bø gikk et meget godt løp på torsdagens sprint, da han gikk inn til 2.-plass bak broren. Han fortsette storformen i stafetten. På første skyting ble det fem treff, og avstanden ned til Russland på annenplass var på et halvt minutt.

På stående skyting ble det derimot trøbbel for eldstemann Bø. Han bommet sine to første skudd, men klarte å hente seg inn og det ble bare med to ekstraskudd. Dermed sendte han lillebror Johannes Thingnes Bø i tet, under et sekund foran Østerrike og Tyskland.

Thingnes Bø skjøt feilfritt på liggende, og gikk ut 3,8 sekunder foran tyske Benedikt Doll. Nordmannen økte inn mot avgjørende skyting, men der fikk han det tungt. Thingnes Bø brukte tre ekstraskudd, og hadde i tillegg trøbbel med våpenet. Han gikk ut et drøyt sekund bak tyske Doll.

På den siste runden var det derimot ingen tvil. Der sikret Thingnes Bø jubel for Norge.

Stafettseieren var Norges første for sesongen. I Hochfilzen i desember ble Norge nummer to, kun slått av Sverige. Den gang gikk de riktignok uten verdenscupleder Johannes Thingnes Bø.

I Oberhof i begynnelsen av januar ble det en skuffende sjuendeplass for Norge, riktignok med et reservepreget lag.

