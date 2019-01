Sverige med kjempefordel : – VM-programmet er helt håpløst, klin kokos

NTB Sport

– Sånn er livet, men det er jo litt kokos. Her er det jo mulig å spille kamp lørdag slik at forutsetningene ville blitt like. De (Det internasjonale håndballforbundet) burde tenke på spillernes helse og ikke seg selv, sier Sagosen til NTB.

– Nei, dette er helt håpløst og klin kokos.

Kampoppsettet i VM får mange til å reagere. Mandag spiller Norge en helt avgjørende kamp mot Sverige.

– Dette hadde ikke skjedd fotball, men det skjer i håndball. Vi får bare konsentrere oss om det vi kan gjøre noe med, sier landslagssjef Christian Berge til NTB.

Tett

De norske gutta går av banen etter Egypt-kampen cirka 22.00 søndag. Allerede mandag 18.00 er det avkast mot svenskene, 20 timer etter at siste ball er kastet mot egypterne.

Sverige har på sin side 46 timers «hvile» før Norge-kampen. Svenskene møter Tunisia i tidlig kamp lørdag og spiller ikke før naboduellen.

For Danmark er hele mesterskapet sydd sammen på en ideell måte med kamp annenhver dag. Det er denne rytmen alle deltakere ønsker.

Skulle Norge gå til semifinale, vil laget ha spilt to kamper på 24 timer tre ganger i VM mot Danmarks ene dobbeltløp.

Dette er kampene i Norges hovedrunde:

Lørdag: Tunisia – Sverige 18.00, Danmark – Ungarn 20.30.

Søndag: Ungarn – Tunisia 18.00, Norge – Egypt 20.30

Mandag: Norge – Sverige 18.00, Egypt – Danmark 20.30.

Onsdag: Tunisia – Egypt 15.30, Norge – Ungarn 18.00, Danmark – Sverige 20.30.

