Solskjær må vente flere uker på Fellaini

Solskjær snakket om skadesituasjonen under sin pressekonferanse før fredagens hjemmekamp mot Brighton, der han jager seier nummer sju på rad som Manchester United-manager.

Han sa ifølge klubbens nettsted at Chris Smalling og Marcos Rojo så vidt har begynt løpetrening, men at de ennå ikke er klare for fotballspill.

– Felli er den som er ute i lang tid. Han kommer til å være ute flere uker, sa Solskjær, som til MUTV avslørte at det er en skade i leggen som plager Fellaini.

Smalling og Rojo har ennå ikke spilt for United under Solskjær, mens Fellaini har bare to innhopp.

Solskjær sa at han håper å ha Alexis Sánchez tilgjengelig mot Brighton. Spissen har slitt med ulike småskader de siste månedene og måtte byttes ut i FA-cupkampen mot Reading tidligere i måneden.

– Alex har trent hele uka, og dersom det går greit på den siste treningen i dag vil han kunne spille, sa Solskjær.

For øvrig sa han at helsetilstanden i troppen er god, og at alle er tilgjengelige. Det gjelder også Eric Bailly, som har sonet ferdig sin tre kampers utelukkelse.

