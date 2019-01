Solskjær advarer spillerne mot selvtilfredshet

NTB Sport

Laget har vunnet alle sine kamper siden Solskjær etterfulgte sparkede José Mourinho som manager før jul. Søndag kommer Brighton til Old Trafford, og de fleste regner med at det skal gi en ny seier.

– Som jeg har sagt før, i Manchester United går du til hver kamp i den tro at du skal vinne. Det gjelder om du er trener, spiller eller manager. Slik er bare denne klubben, sa Solskjær fredag.

– Vi har seks gode kamper bak oss, men den neste er den viktigste, og vi kan ikke være for selvsikre. Vi må passe oss for selvtilfredshet. Det er medaljens bakside.

Meldingen til spillerne er klar. Brighton skal ikke undervurderes.

– Jeg vil ikke at vi tar foten av gasspedalen, og det er veldig viktig for meg. Jeg vil at spillerne skal gå på banen med mye selvtillit, utfordre motspillerne og få publikum i ryggen. Det er hva det handler om.

Tror på Mourinho

Mourinho ble et tema på pressekonferansen. Portugiseren uttalte torsdag til BeIN Sports at han er for ung til å pensjonere seg og at han vil komme tilbake som trener for en toppklubb.

– Jeg vil jobbe. Jeg har vært i fotballen lenge, lenge. Jeg fyller 56 år om noen uker, og jeg er for ung til å slutte. Jeg hører hjemme i fotballen, i fotball på øverste nå, og der kommer jeg til å være, sa han.

– Ja, hvorfor skulle han ikke det? Han er en fantastisk manager, og med resultatene han kan vise til tror jeg ikke han får problemer med å finne en jobb, sa Solskjær.

Flytter snart

Nordmøringen bekreftet for øvrig at han snart flytter ut av Lowry Hotel, der han har bodd siden han fikk jobben. Mourinho bodde der hele tiden han var United-manager, om lag to og et halvt år.

– Jeg bor fortsatt på hotellet, men jeg har funnet en leilighet, og det blir ikke lenge til jeg flytter dit, sa Solskjær.

