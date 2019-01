Sagosen om Danmark-smellen: – Ingenting ble som jeg så for meg

NTB Sport

Sagosen sovnet ved tretiden natt til fredag. Da hadde 26-30-tapet for Danmark surret rundt i hodet noen timer.

– Det var en kamp jeg hadde sett fram mot i et halvt år. Alt var lagt opp som vi ønsket, med at det skulle avgjøres i Boxen med en gruppefinale, sier Sagosen til NTB.

– Det hadde jeg sett for meg, og når jeg kommer inn i det skjer ikke noe av det jeg hadde sett for meg. Slik er håndballen. Jeg har spilt dårlige kamper før, og det vil skje igjen. Men en ting vet jeg. Det er at jeg er en god håndballspiller, sier Sagosen.

Sagosen bommet på fem av fem skudd før pause og hadde flere enkle feil på toppen. En god avslutning kom det fra ham i 2. omgang.

– Jeg samler ikke på det siste kvarteret. Så ærlig må jeg være, sier Sagosen.

For mye

Berge valgt å ta Sagosen av banen like før pause. Landslagssjefen sier dette om Paris Saint-Germain-spillerens førsteomgang:

– Jeg så ikke den komme, men når jeg snakker med ham i ettertid, kan jeg forstå det. Han hadde gledet seg vanvittig til den kampen og traff ikke helt på inngangen og tenningsnivået. Han ville for mye, og det snakket vi om etterpå, sier Berge.

Norge fortsetter VM mot Egypt søndag og Sverige mandag. Onsdag går siste kamp (mot Ungarn) i hovedrunden.

Tre norske seirer i dagene som kommer kan fort vise seg nok til å sikre en plass i semifinalen fredag neste uke.

