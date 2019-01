Maren Lundby på 6.-plass etter første omgang i Japan

NTB Sport

Lundby, som vant begge de individuelle rennene i den japanske bakken i fjor, fikk ikke full klaff da hun fredag satte utfor i den japanske bakken. Men avstanden opp til pallen er ikke umulig dersom hun gjennomfører et godt hopp i annen omgang.

Bøverbru-jenta er 11,8 poeng bak Iraschko-Stoltz etter et hopp på 89,5 meter som ga 92,4 poeng.

Sara Takanashi fra Japan ligger på 2.-plass, 3,2 poeng bak østerrikeren, mens verdenscupleder Katharina Althaus er på tredje, 3,4 poeng bak.

Norge har to hoppere blant de ti beste etter første omgang. Anne Odine Strøm er på 9.-plass etter et svev på 85,5 meter. For det ble hun belønnet med 88,1 poeng.

Også Silje Opseth kvalifiserte seg til finaleomgangen, men ligger langt bak de beste. Med 75,5 meter og 70,3 poeng ligger Opseth på 27.-plass, 34 poeng bak toppen.

Ingebjørg Saglien Braaten fikk det ikke til å stemme og landet på 65 meter. Det holdt ikke til å få hoppe finaleomgangen.

