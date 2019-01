Jansrud med heng på pallplass i Wengen

NTB Sport

Jansrud ble klokket inn på 51,36 sekunder, 2,59 sekunder bak østerrikske Schwarz som leder. Men Vinstra-kjøreren var godt fornøyd med store deler av sitt slalåmrenn og ser muligheter for pallplass før utfordelen senere fredag. Før utfor ligger Jansrud på 13.-plass.

– Jeg er veldig fornøyd med første halvdel av slalåmen, der var jeg veldig med. Siste halvdelen ble det seigt, sa Jansrud til TV 2.

– Jeg ble litt sliten, og da viser de tekniske svakhetene seg ganske tydelig. Det var ikke helt bra, samtidig som avstanden til en del av dem som faktisk er slalåmløpere er mye mindre enn man kunne frykte.

Alexis Pinturault og Victor Muffat-Jeandet, begge fra Frankrike, er nærmest Schwarz, henholdsvis 0,20 og 0,97 bak.

For fartskjører Aleksander Aamodt Kilde stoppet superkombinasjonen tidlig. Før rennet sa Kilde til TV 2 at planen var å kjøre en stabil og god slalåm, og så «gunne på» i utfor. Det får han ikke mulighet til, for 26-åringen kjørte ut tidlig i løypa.

– Det ble en kort affære. Hekt, det hører litt hjemme det i slalåmdelen, etter hva jeg har forstått, sa Kilde som også skrøt av lagkamerat Jansrud.

– Han kjørte imponerende slalåm. Så nå har han alle muligheter, han er ikke langt bak pallen, sa Kilde som tror Jansrud er i stand til å ta inn minst to sekunder i utfordelen.

Sebastian Foss Solevåg ble dermed den andre og siste nordmann som kjører utfordelen. Teknikk-kjøreren fant aldri rytmen og kom i mål på 17.-plass, 2,98 bak Schwarz.

– Litt for langt bak, men jeg får et godt startnummer i utfordelen, så det blir digg, sa Solevåg.

Utfordelen i superkombinasjonen starter klokken 14.00.

