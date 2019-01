Golf: Superrunde av Mickelson i Desert Classic

NTB Sport

Dermed har han tre slags ledelse til nærmeste konkurrent etter åpningsrunden i PGA-turneringen Desert Classic i La Quinta i California.

48-åringen har vunnet det meste i golfsporten, inkludert fem majortitler, men han har aldri greide en runde under 60 slag. Torsdag trengte han tre birdier på de fem siste hullene for å stoppe på 59, men greide bare to.

Han tangerte iallfall sin personlige rekord, og 12 slag under par er det meste han har greid på de 2077 rundene han har spilt på PGA-touren.

– Jeg hadde en del flaks i dag, for jeg følte meg ikke særlig skarp før jeg startet. Jeg har ikke fått trent så intensivt som jeg ønsker, men noen dager stemmer det bare. Jeg ble heller ikke straffet for de dårlige slagene jeg gjorde, sa han.

Håpet om 59 slag forsvant da han misset en birdieputt fra fire og en halv meter på nest siste hull.

– Jeg var klar over at jeg hadde sjansen. Jeg hadde en god mulighet og prøvde så godt jeg kunne, sa han.

Mickelson rullet inn birdie nummer 10 for dagen på 18. og siste hull. Han hadde også en eagle på 6. hull.

Etter første dag er han tre slag foran Adam Long, som er nykommer på PGA-touren.

