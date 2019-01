WADA ferdig med datainnhentingen i Moskva

NTB Sport

Laboratoriet var sentralt i det organiserte dopingjukset i russisk idrett, som er blitt avslørt ved hjelp av varslere og rullet opp gjennom flere granskinger. Full tillgang til laboratoriets database var en av betingelsene WADA satte for å ta Russlands antidopingbyrå (Rusada) inn i varmen igjen.

Utestengelsen av Rusada ble midlertidig opphevet i fjor høst, men først nå er databasen gjort tilgjengelig. Informasjonen som er hentet ut kan føre til en rekke nye dopingsaker.

– Dette er et stort gjennombrudd for ren idrett, sa WADA-president Craig Reedie torsdag.

Årsskiftet var satt som frist for å gi tilgang til databasen, men WADA-ekspertene som var i Moskva før nyttår måtte reise hjem med uforrettet sak på grunn av uenighet om lovligheten av utstyret de hadde med seg. Først denne måneden er tilgang gitt. Reedie er fornøyd.

– Dette viser at vi fortsetter å gjøre virkelig framgang, og dette ville ikke skjedd om vi ikke hadde truffet avgjørelsen vi gjorde i september, sa han med henvisning til at Rusada ble tatt inn i varmen igjen.

Han sa at WADA nå vil prøve å autentifisere og gjennomgå dataene for å forsikre seg om at de er fullstendige og at de ikke er blitt manipulert.

– Når det er gjort, vil vi være i posisjon til å gå inn i neste fase og hjelpe de ulike idrettsforbundene og antidopingorganisasjonene å bygge sterke saker mot utøverne som dopet seg. Som ledd i dette vil vi også sørge for at prøver som fortsatt oppbevares i Moskva-laboratoriet analyseres om igjen annetsteds senst 30. juni i år, sa Reedie.

Den uavhengige regeletterlevelseskomiteen (CRC) har nå levert en anbefaling til WADA-styret om Rusadas videre skjebne. Tirsdag skal WADA-styret i et telefonmøte treffe en avgjørelse.

WADA-styret fikk knallhard kritikk fra mange hold da utelukkelsen av Rusada ble midlertidig opphevet, og kritikken tiltok da fristen for tilgang til databasen ikke ble overholdt.

(©NTB)