Storebror Tarjei om lillebror Johannes: Kunne han ikke gitt denne til meg?

Thingnes Bø gikk inn til sin åttende seier for sesongen. Bommen på siste stående ble ikke fatal.

Han slo storebroren på 2.-plass med 7,9 sekunder. I målområdet lå han helt utslitt i flere minutter før han var i stand til å reise seg opp igjen.

Thingnes Bø har en egen evne til å ta seg helt ut når det gjelder som aller mest.

– Det ble et kjempeløp nok en gang. Jeg klarer akkurat å kvitte meg med melkesyra slik at jeg holder høy fart både før, under og etter bakkene. Det er det som gjør utslaget, mente Johannes Thingnes Bø overfor NRK.

Vinneren fikk med seg at mange gjorde det skarpt ut fra start.

– Jeg fikk meg mange slag i trynet før start og visste at jeg måtte gjøre det bra. Jeg så at Tarjei måkte på i sporet og tenkte at det kom til å bli tungt. Men igjen ble det et kjempeløp. De som er gode har ofte litt flaks også, sa vinneren.

Angrep

Storebror Bø skrøt hemningsløst av sine gode ski. Det hjalp godt på at han skjøt to fulle hus også.

– Jeg bestemte meg for å angripe på skytingen. Det er da jeg er best. Det er mulig å gå fortere. Johannes kan klare det selvfølgelig, men han må nok ha ti treff, sa Tarjei Bø i intervjuet med NRK.

Noen minutter senere måtte han konstatere at han måtte ta til takke med 2.-plass. Ni treff var godt nok for verdens beste skiskytter.

– Jeg hadde et lite håp, men skjønte at det ikke gikk da han økte på meg på sisterunden, sa Tarjei Bø til NRK.

Brødrene ble nummer én og to i Ruhpolding for tre år siden også. Begge var også på pallen sammen før jul. I Nove Mesto i desember vant også Johannes, mens Tarjei ble nummer tre.

Tarjei Bø gikk sitt klart beste løp for sesongen, men igjen måte han konstatere at lillebroren ble for god.

– Kunne han ikke ha gitt denne til meg da? Jeg følte at dette var et seiersløp, men visste at det kom en joker på sent startnummer, sa Tarjei Bø til NRK etter at slaget om seieren var tapt til tjukkeste slekta.

Nådde ikke opp

Benedikt Doll gikk styggfort i sporet, og tross én bom på siste stående var han bare 2,6 sekunder bak Tarjei og 10,5 sekunder bak vinneren Johannes i mål. Det ga 3.-plass.

Martin Fourcade skjøt også ti treff, men gikk ikke like fort som Tarjei Bø. Han endte 15,9 sekunder bak Johannes Thingnes Bø på en 4.-plass.

Russeren Aleksandr Loginov skjøt én bom på stående og ble nummer fem. Han hadde 26,1 sekunder opp til 1.-plassen.

Ingen andre nordmenn slo seg inn blant de 10 beste. Vetle Sjåstad Christiansen ble nummer 12, Lars Helge Birkeland nummer 21, Henrik L'Abee Lund nummer 27 og Erlend Bjøntegaard nummer 48.

